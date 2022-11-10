Эксперт Проклов назвал главным риском 2023 года угрозу рецессии в мировых экономиках
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Главный риск следующего года — это угроза рецессии в крупнейших экономиках мира, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, прокомментировал РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
Банк России во вторник опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз темпов прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее. Так, по оценке регулятора, жесткая кредитно-денежная политика в США приведет к более низким темпам роста экономики: 0,7% в 2023 году, 1% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Прогноз ВВП еврозоны для 2023–2024 года понижен до 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз экономики Китая также был пересмотрен — до уровня ниже 3% по итогам текущего года и ниже 5% в следующем году.
"Главный риск предстоящего года – угроза рецессии в крупнейших экономиках, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, остающиеся важнейшим экспортным товаром для России", — считает Проклов.
Он отметил, что, безусловно, есть веские основания относительно ухудшения прогноза замедления мировой экономики. В первую очередь, речь идет о перебалансировке мировой экономики после пандемии ковида, результатом которой стала мощная глобальная инфляционная волна, дополнительно усилившаяся из-за геополитической проблематики и скачка цен на энергоресурсы", — считает Проклов.
Он пояснил, что после долго цикла очень низких ставок крупнейшие экономики повышают их, а это негативно сказывается на темпах экономического роста. "Свое влияние оказывает также очевидное замедление экономики Китая", — обратил внимание эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20221110/838767416.html