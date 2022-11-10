МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Главный риск следующего года — это угроза рецессии в крупнейших экономиках мира, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, прокомментировал РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Названы последствия мирового экономического кризиса для России

Банк России во вторник опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз темпов прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее. Так, по оценке регулятора, жесткая кредитно-денежная политика в США приведет к более низким темпам роста экономики: 0,7% в 2023 году, 1% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Прогноз ВВП еврозоны для 2023–2024 года понижен до 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз экономики Китая также был пересмотрен — до уровня ниже 3% по итогам текущего года и ниже 5% в следующем году.

"Главный риск предстоящего года – угроза рецессии в крупнейших экономиках, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, остающиеся важнейшим экспортным товаром для России", — считает Проклов.

Он отметил, что, безусловно, есть веские основания относительно ухудшения прогноза замедления мировой экономики. В первую очередь, речь идет о перебалансировке мировой экономики после пандемии ковида, результатом которой стала мощная глобальная инфляционная волна, дополнительно усилившаяся из-за геополитической проблематики и скачка цен на энергоресурсы", — считает Проклов.

Он пояснил, что после долго цикла очень низких ставок крупнейшие экономики повышают их, а это негативно сказывается на темпах экономического роста. "Свое влияние оказывает также очевидное замедление экономики Китая", — обратил внимание эксперт.