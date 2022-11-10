БАНГКОК, 10 ноя — ПРАЙМ. Возглавлять российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на принадлежащем Индонезии острове Бали, будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Индонезия ограничит коммерческие рейсы на время саммита G20

Об этом сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

"Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — заявил он.