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Российскую делегацию на саммите G20 на Бали возглавит Лавров
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. Возглавлять российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на принадлежащем Индонезии острове Бали, будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом... ПРАЙМ, 10.11.2022
экономика, новости, сергей лавров, индонезия, бали, саммит g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАНГКОК, 10 ноя — ПРАЙМ. Возглавлять российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на принадлежащем Индонезии острове Бали, будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.
"Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — заявил он.