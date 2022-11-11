ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе визита в Индонезию для участия в саммите G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Индонезия завершила подготовку к саммиту G20

"В ходе саммита Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с президентом Франции Макроном, президентом США Байденом, президентом Сенегала Саллом и президентом Аргентины Фернандесом", — сказано в сообщении Хуа Чуньин, распространенном Центральным телевидением Китая.

Также сообщается, что по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября.