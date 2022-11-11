МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер, заявил журналистам представитель Минэкономразвития РФ. Песков заявил, что санкции "вносят турбулентность" в европейскую экономику

Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в минторге, принятое решение даст США возможность "в полную силу" применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом.

"Это предвзятое и сугубо политическое решение", — отметил представитель Минэкономразвития.

Он напомнил, что минторг США проводил анализ рыночности российской экономики в прошлом году и подтвердил ее рыночный статус в октябре 2021 года. "Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", — указал представитель министерства, не исключив, что будут задействованы процедуры разрешения споров.

Он также добавил, что решение США нелогично еще и потому, что для практического его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на рынок США.

"Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер — от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков — довезти груз. "Рыночные принципы", как их понимают США, по сути применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей", — заключил представитель министерства.

Рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.