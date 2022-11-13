МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский авторынок на фоне дефицита может упасть в этом году на 50-70%, считают опрошенные РИА Новости дилеры. Дилеры сообщили, на сколько хватит машин из Европы и Японии в автосалонах

"Из-за нехватки новых автомобилей объемы их продаж к концу года могут снизиться на 50-70%", — сообщили в пресс-службе "АвтоСпецЦентра".

"Ожидается, что в этом году продажи упадут на 58-65% к прошлому году, до 600 тысяч автомобилей", — отметили в пресс-службе "Автодома".

По словам замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексея Старикова, точно предсказать, насколько сильно просядет авторынок РФ, трудно. Дело в том, что на статистику по продажам окажет влияние параллельный импорт, оценить который пока невозможно. "Тем не менее, исходя из сегодняшней ситуации, очевидно, что до конца года мы по-прежнему продолжим наблюдать дефицит автомобилей и падение продаж. Какие-либо новые тенденции на рынке пока не появились", — добавил он. Остатки не сладки. Почему не стоит скупать последние импортные авто

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры", в свою очередь, подтвердили ранее данный прогноз, согласно которому рынок новых автомобилей в России в 2022 году сократится в 2,5 раза.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в России было продано 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3% к 2020 году). За 10 месяцев текущего года продажи составили 502,5 тысячи машин (-60,8% к аналогичному периоду прошлого года).