МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря. Решение предусмотрено подготовленным ведомством прогнозом социально-экономического развития России, сообщают "Известия". Юрист объяснила, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

Издание отмечает, что подорожание составит не более 9%. При этом цены на газ повысятся на 8,5%, причем как для граждан, так и для промпредприятий. Такое предложение выдвинула Федеральная антимонопольная служба, где заявили, что "индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации", но вместе с тем подчеркнули, что подорожание "не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации".