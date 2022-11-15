МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Количество угнанных автомобилей в текущем году не выросло вопреки ожиданиям, российские автоугонщики также продемонстрировали постоянство и в выборе марок машин, предпочтя "корейцев" другим иномаркам и российским брендам, рассказали РИА Новости эксперты страховых компаний "РЕСО-Гарантия" и "Согласие". Южная Корея закрыла некоторые авиамаршруты в Японском море

"На текущий момент роста угонов мы не наблюдаем. Статистически есть даже небольшое снижение — это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также "японцы", но в меньшей степени", — сказал заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павла Нефедова, больше всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia – эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6% угонов. Самые популярные модели у преступников — Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, отметил он. На втором месте, по подсчетам страховой компании, LADA Granta и Mitsubishi Outlander: по 8% хищений.

Меньше угонщиков в этом году интересуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser – 4%, небольшая доля угонов приходится на другие машины: Honda CR-V, Infiniti M35, Infiniti QX80, Mercedes Benz E 200, Lexus LX570 и другие, добавляет Нефедов.

"Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", — поделился эксперт "Согласия".

Иванов из "РЕСО-Гарантия" говорит, что кража элементов не такой частый фактор, и роста обращений по таким случаям по сравнению с прошлым годом в компании не видят. Но если такие события все же случаются, то воруют разные элементы: боковые зеркала, фары (и то, и другое, в основном, с машин премиум-сегмента), запасные колеса, которые подвешены снизу, колеса с самого автомобиля (что было всегда), катализаторы глушителя (с тех же корейских брендов).