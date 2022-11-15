МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Банк UBS спрогнозировал рост развивающихся рынков в 2023 году

"Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля", — говорится в документе.

Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.