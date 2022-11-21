Россиянам объяснили, когда и почему в стране могут подешеветь автомобили
Эксперт Кадаков: снижение цен на автомобили возможно только при насыщении рынка
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России могут заметно подешеветь новые автомобили только в случае насыщения авторынка, заявил в беседе с радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
В 2021 году в России было продано 1 670 000 новый легковых автомобилей — "это наша планка", а в нынешнем году "мы в лучшем случае выйдем на 800 000", считает эксперт.
"До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят", — уверен глава "За рулем".
При этом он отметил, что появление в продаже достаточного количества автомобилей определенной марки не приведет к снижению цен на другие марки: "Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут".