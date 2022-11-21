МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России могут заметно подешеветь новые автомобили только в случае насыщения авторынка, заявил в беседе с радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Путин поручил Мантурову следить за ценами на автомобили

В 2021 году в России было продано 1 670 000 новый легковых автомобилей — "это наша планка", а в нынешнем году "мы в лучшем случае выйдем на 800 000", считает эксперт.

"До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят", — уверен глава "За рулем".

При этом он отметил, что появление в продаже достаточного количества автомобилей определенной марки не приведет к снижению цен на другие марки: "Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут".