ДОНЕЦК, 21 ноя — ПРАЙМ. На нефтяной базе в Макеевке вспыхнул пожар, передает Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР. Глава МАГАТЭ призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС

Согласно информации в телгерам-канале ведомства, информация об инциденте поступила утром в понедельник. Как сообщается, загорелись две цистерны с топливом и еще три емкости возле железной дороги у территории нефтебазы.

Причиной воспламенения стало попадание взрывоопасного объекта, уточнили в МЧС.

Пожарные службы продолжают тушение огня.