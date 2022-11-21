Цистерны загорелись на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета
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ДОНЕЦК, 21 ноя — ПРАЙМ. На нефтяной базе в Макеевке вспыхнул пожар, передает Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР.
Согласно информации в телгерам-канале ведомства, информация об инциденте поступила утром в понедельник. Как сообщается, загорелись две цистерны с топливом и еще три емкости возле железной дороги у территории нефтебазы.
Причиной воспламенения стало попадание взрывоопасного объекта, уточнили в МЧС.