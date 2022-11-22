МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" ожидает восстановления российского авторынка до докризисных показателей к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления отрасли, однако возможен и более продолжительный спад, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. "Автоваз" предрек падение российского авторынка в 2022 году

"Мы верим, что он восстановится, сказать когда — дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад", — сказал он, отвечая на вопрос о будущем российского авторынка.

По словам Горбунова, сейчас российскому автопрому нужна кооперация. Речь в том числе о госполитике, согласно которой электронику по заказу производителя делают одни, пластик и нефтехимическую продукцию — другие, литье — третьи. В целом, эта кооперация должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ.

"Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Владимир Иванович Щербаков (основатель и основной акционер "Автотора" — ред) еще 20 лет назад говорил, что это неправильная позиция. Ну, локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций. Локализовали, а автомобиль ушел и куда это все?", — подчеркнул топ-менеджер.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок РФ составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь текущего года продажи едва достигли чуть более 500 тысяч.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.