МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти, но не до конца года, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. "Трансмашхолдинг" намерен начать серийный выпуск новых поездов "Иволга"

"Пока о трех… В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, все очень зыбко в условиях санкций", — сказал он, отвечая на вопрос о новых партнерах холдинга.

О каких именно партнерах речь — Горбунов не раскрыл, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, однако каких именно моделей — топ-менеджер также не уточнил.

"Пока я не имею права об этом говорить из-за классических обязательств по соглашениям о конфиденциальности. Любое заявление касательного того или иного партнера не может быть односторонним… Но совершенно утвердительно, что до конца года мы начнем производство", — отметил он.

Горбунов подчеркнул, что официальное заявление о сотрудничестве планируется сделать до конца года. "Мы еще думаем над формой этого заявления. Как его сделать? "Отплясывать" сегодня было бы неправильно. Даже по такому значимому для предприятия поводу. Но в каком-то уместном формате официальный запуск нового производства состоится", — подчеркнул он.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.