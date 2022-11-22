МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сотрудничество калининградского "Автотора" и южнокорейских концернов Hyundai, Kia, а также немецкого BMW официально приостановлено, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров российского холдинга Валерий Горбунов. "Автотор" запустит заводы электродвигателей и электроники в 2023 году

"С точки зрения официальных оценок сотрудничество приостановлено. Насколько это "при" будет долгим или превратится просто в "остановлено", неизвестно", — сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с BMW, Hyundai и Kia.

При этом, по словам Горбунова, "Автотор" готов возобновить с ними сотрудничество в любой момент. "Если наши старые партнеры примут решение вернуться, например, через два года, объем свободных мощностей будет меньше, но в целом мы готовы возобновить сотрудничество в любой момент: увеличить мощности для них и параллельно развивать мощности для новых партнеров, если они все вместе у нас сойдутся", — рассказал он.

Горбунов также отметил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено. О каких именно партнерах речь — топ-менеджер не рассказал, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, каких именно моделей — он также не уточнил.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.