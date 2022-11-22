МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Зарина Догузова, прощаясь с коллегами по Ростуризму, не рассказала о своих дальнейших планах, отметив стремление быть максимально полезной своей стране, написала бывший руководитель Федерального агентства по туризму в своем телеграм-канале. Догузову сняли с поста главы Ростуризма

"От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – мы работали вместе, и многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам… Насчет моих дальнейших планов могу сказать точно — как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране. Не прощаюсь и остаюсь на связи", — заявила она, выразив надежду на продолжение работы по намеченному курсу.

Чиновница отметила важность признания туризма стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни.

Экс-руководитель ведомства также поблагодарила за совместную работу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и пожелала успехов главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

"Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, но в то же время яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью. Для меня было огромной честью руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране, и наша команда всегда работала с полной самоотдачей", — добавила Догузова.

Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с его упразднением, ей предложено войти в экспертный совет при правительстве, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.