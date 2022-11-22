МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Зарина Догузова присоединится к Экспертному совету при правительстве России, заявил пресс-секретарь бывшего руководителя Федерального агентства по туризму. Догузова оценила свою работу на посту в Ростуризме

Ранее сообщалось, что чиновница освобождена от должности в связи с упразднением ведомства. Позднее она получила предложение стать членом Экспертного совета при правительстве.

"Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве", — отметил представитель Догузовой, напомнив о ее отказе от поста заместителя главы Минэкономразвития.