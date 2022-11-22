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Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
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Зарина Догузова присоединится к Экспертному совету при правительстве России, заявил пресс-секретарь бывшего руководителя Федерального агентства по туризму. Ранее сообщалось, что... ПРАЙМ, 22.11.2022
экономика, новости, зарина догузова, правительство рф, ростуризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Зарина Догузова присоединится к Экспертному совету при правительстве России, заявил пресс-секретарь бывшего руководителя Федерального агентства по туризму.
Ранее сообщалось, что чиновница освобождена от должности в связи с упразднением ведомства. Позднее она получила предложение стать членом Экспертного совета при правительстве.
"Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве", — отметил представитель Догузовой, напомнив о ее отказе от поста заместителя главы Минэкономразвития.