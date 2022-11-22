МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Существенных изменений за оставшееся в 2022 году время в грузообороте портов РФ не ожидается, а прогноз по целому году остается на уровне ранее озвученных Росморречфлотом оценок — вровень с прошлым годом, когда показатель составил 835 миллионов тонн, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Россия и Китай наращивают грузооборот через погранпереход Кани-Курган

Отвечая на вопрос, изменился ли прогноз по грузообороту морских портов в РФ на конец 2022 года, Джиоев сообщил, что существенных изменений не ожидается.

"Прогноз примерно на том же уровне прошлого года", — сказал Джиоев.

Аналогичную оценку Джиоев давал и в начале ноября. Тогда глава Росморречфлота сообщал, что 2022 год по грузообороту идет практически вровень с 2021 годом.

По итогам прошлого года, грузооборот в морских портах России составил 835 миллионов тонн.