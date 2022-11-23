МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Продажи грузовиков по итогам года просядут на четверть, автобусов – на 10%, следует из аналитики "Государственной транспортной лизинговой компании", имеющейся в распоряжении РИА Новости. В России выросли продажи парфюма с феромонами

"По итогам 2022 года ожидается падение продаж грузовых автомобилей на 25%. Сокращение продаж автобусов по итогам 2022 года будет менее резким (-10%), поскольку не так сильно зависит от поставок иностранных комплектующих", — говорится в документе.

Также ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом – на 1%. "C учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом к 2025 году на 6,4% (относительно 2021 года)", — сообщает ГТЛК.

В сегменте пассажирских перевозок прогнозируется сокращение пассажирооборота в 2022 году: автобусов — на 7%, городского электрического транспорта — на 3%. "К 2025 году пассажирооборот автобусов вырастет на +0,3% (к 2021 году), городского электрического транспорта на +2%", — прогнозируют в ГТЛК.

Аналитики ГТЛК поясняют, что российский рынок автотранспорта испытывает давление мирового дефицита электронных компонентов для автопрома, остановки поставок комплектующих из ЕС и США для производства российской техники, прекращения импорта транспортных средств и удорожания техники. Сдерживает же влияние негативных факторов на отрасль легализация параллельного импорта.

ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.