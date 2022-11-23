МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об ужесточении контроля за деятельностью кредитных, микрофинансовых (МФО) и коллекторских организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности граждан. В ГД поддержали проект об установлении МРОТ в 2023 году

Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Законопроект, внесенный правительством РФ, распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц.

При этом ФССП должен будет вести перечень таких организаций, а также государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, причем перечень банков и МФО, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц, будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Банком России и размещаться на официальном сайте ФССП.

"Реализация предусмотренных законопроектом изменений повлечет за собой существенное увеличение количества подконтрольных ФССП России субъектов с 400 до порядка 2200 единиц, в число которых войдут профессиональные коллекторские организации и примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных организаций", — указывается в пояснительной записке к нему. Госдума расширила антикартельные полномочия ФАС

Законопроект также обязывает банки и МФО при взаимодействии с должниками и иными лицами делать аудиозапись как личных встреч, так и телефонных переговоров и использования "робота" для отправки голосовых сообщений. Эти организации будут обязаны фиксировать любые сообщения, передаваемых при взаимодействии по поводу долга, и хранить их в течение трех лет. А до общения с должником они должны будут сначала уведомить ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для осуществления записи.

Законопроект также запрещает общаться с должниками по вопросам возврата их задолженности в период предоставленных им кредитных каникул. Кроме того, ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней, причем они могут распространяться как на один, так и на несколько способов общения.