МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. 69% опрошенных выбирают продукцию отечественного производителя раз в год и чаще, при этом доля таких покупателей растет. Для сравнения, в 2020 году такой ответ дали 63% респондентов, говорится в исследовании сети винотек SimpleWine, обнародованном на Российском винодельческом форуме. В Россельхозбанке оценили размер инвестиций в виноделие

При этом 17% респондентов никогда не покупали российские вина. По данным исследования, 47% ответивших так предпочитают импортную продукцию, еще 44% указали на нехватку информации о российских брендах, 31% — на высокую стоимость отечественного вина. Еще одной причиной названо ожидание низкого качества продукции (41%, в 2020 году этот показатель составил 61%).

При выборе российских вин клиенты SimpleWine стали чаще опираться на тип вина и сорт винограда. 43% интервьюеров обращают внимание на продукцию российских регионов при желании попробовать что-то новое, 29% — когда нравятся вкус и аромат, а 24% основываются на рекомендации друзей и родных.

Среди опрошенных изменилось и представление о стоимости бутылки: 36% готовы заплатить в диапазоне 1000-1500 рублей за российское вино, а 30% — более 1500 рублей (в 2020 году — 17%). Доля покупателей, считающих, что российское вино премиального качества должно стоить дороже 1500 рублей, также выросла и составила 31% (в 2020 году — 18%).

Акции и дегустации могли бы подтолкнуть клиентов выбрать более дорогие российские вина — так отметили 41% опрошенных. При этом растет влияние промоакций на выбор более дорого вина, а роли дегустаций, мнений профессионалов и знаний особенностей продукта стали менее значимыми. У большинства опрошенных клиентов SimpleWine потребление российского вина не изменилось в связи с текущей экономической ситуацией

Целью исследования стало не только изучение отношения потребителей к российскому вину, но и факторов при его выборе. Респондентами выступили мужчины и женщины, которые приобретали тихие вина в SimpleWine в период 2021-2022 годов. Формат сбора данных предполагал онлайн-опрос из 31 пункта. Впервые аналогичный опрос проводился компанией в 2020 году.