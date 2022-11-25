БИШКЕК, 25 ноя — ПРАЙМ. Теперь недра Киргизии будет разрабатывать государство, заявил в пятницу на первом Народном Курултае (собрании старейшин) президент республики Садыр Жапаров. Киргизия разработает свои месторождения железной руды

"Отныне наши важнейшие недра будут работать на развитие государства. Наши неразведанные и неразработанные месторождения будут разрабатываться самим государством. Разумеется, доходы от них будут использованы в интересах народа, для развития стратегических направлений экономики Кыргызстана. Уже приняты нормативно-правовые акты, которые предусматривают, что государство должно иметь долю в освоении наших недр", — сказал он.

Жапаров отметил, что теперь управление недрами, ставшими достоянием народа и являющимися собственностью государства, "будет строго контролироваться". При этом он заверил, что серьезное внимание будет уделяться вопросам создания условий для инвесторов и привлечения инвестиций в разработку полезных ископаемых, что будет способствовать развитию экономики страны.

"Если мы хотим быть сильной и развитой страной в будущем, мы должны использовать все крупные месторождения в стране на благо государства и в то же время не забывать о нуждах местного населения. Тогда мы выполним требования нашего народа, тогда не будет претензий и будет надежда на светлое будущее", — подытожил киргизский лидер.

В конце июля 2022 года Киргизии перешло месторождение Кумтор, чья доля в общем объеме промышленного производства республики, по данным статистики, составляет около 20%. До этого в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству.