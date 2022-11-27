МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать. Посол рассказал о соглашении России и Анголы по атомной энергетике

"Россия обладает экспертизой в ряде областей, в которых она могла бы изучить инвестиционные возможности в Намибии. Во-первых, это энергетика — Намибия стремится стать столицей устойчивой энергетики Африки. Таким образом, множество возможностей открылось бы в сферах зеленого водорода, возобновляемых источников энергии и биотоплива", — сказал посол.

Во-вторых, по его словам, Москве была бы интересна сфера нефти и газа.

"Благодаря недавно открытым нефтяным месторождениям, в Намибии могут появиться возможности для деятельности как на среднем, так и конечном этапах производственного цикла, например, по строительству трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов", — добавил он.

В-третьих, посол выделил область зерна и пшеницы.

"Намибия обладает обширными плодородными землями для сельскохозяйственного производства и могла бы сотрудничать с Россией в этом отношении", — подчеркнул он в интервью агентству.

Он отметил, что Россия не входит в число ведущих торговых партнеров Намибии, поэтому, остается много возможностей для инвестиций.

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