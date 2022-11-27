МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников с 30-летием Высшей школы экономики, сообщается на сайте кабмина. Мишустин поблагодарил Госдуму и правительство за работу с новым бюджетом

В воскресенье, 27 ноября 2022 года, исполняется 30 лет Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики".

"Сердечно поздравляю преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников с 30-летием Высшей школы экономики… Особенно важно, что в этих стенах работают талантливые преподаватели, научные сотрудники и профессора, которые дают своим воспитанникам блестящие знания и навыки, раскрывают их способности, делают всё, чтобы они стали профессионалами своего дела, востребованными в экономике, на государственной службе и в бизнесе", — говорится в сообщении.

Он добавил, что история знаменитого университета берёт своё начало в 1990-е годы. Именно в это время был взят курс на переход от плановой к рыночной экономике. Россия остро нуждалась в высококвалифицированных кадрах, способных участвовать в масштабных преобразованиях, проводить необходимые реформы. Кроме того, по инициативе выдающихся учёных, известных государственных деятелей Евгения Ясина, Ярослава Кузьминова, Леонида Абалкина было создано новое высшее учебное заведение, которое стало сосредоточением передовых идей мировой науки и педагогической мысли.

"За эти десятилетия ВШЭ превратилась в Национальный исследовательский университет, один из главных новаторских вузов страны, который завоевал международное признание", — говорится в сообщении. Мишустин указал на ошибку в прогнозах по российской экономике

Мишустин отметил, что сегодня "Вышка" – это филиалы в разных регионах, современные лаборатории и научные центры. Здесь создана особая модель подготовки специалистов, которая основана на интеграции образования, науки и инноваций, междисциплинарном взаимодействии, тесной связи преподавания с практическим опытом. Также активно внедряются новые формы обучения по самым разным специальностям – от программистов, биологов и философов до дизайнеров, журналистов, востоковедов и инженеров, осуществляется индивидуальный подход к каждому студенту. В университете ведётся большая экспертно-аналитическая деятельность, осуществляется мониторинг глобальных технологических трендов.

Премьер-министр пожелал всем преподавателям, сотрудникам, студентам, аспирантам и выпускникам удачи, новых успехов. Пусть юбилейный год будет для Высшей школы экономики годом достижений, а история продолжается новыми именами и проектами.