МИНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует в 2023 году рост ВВП Белоруссии на 0,3%, сообщается на сайте ЕАБР. Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на 2023 год

"ЕАБР опубликовал Макроэкономический прогноз для 6 государств-участников на 2023 год. Аналитики банка ожидают дальнейшую адаптацию экономик стран региона к изменившимся условиям. Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России — на 2%, рост ВВП Армении — на 4,2%, Беларуси — на 0,3%, Казахстана — на 4,2%, Кыргызстана — на 3,5% и Таджикистана — на 6,5%", — говорится в сообщении ЕАБР.

Поясняется, что ограничивать деловую активность в России и Белоруссии в 2023 году "продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям".

Инфляцию в Белоруссии ЕАБР прогнозирует на уровне 8%.

В понедельник президент республики Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил в качестве прогнозных ориентиров развития белорусской экономики на 2023 год рост ВВП на 3,8%, инфляцию – на уровне 7-8%.