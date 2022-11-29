МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство продлит на 2023 год программу стимулирования найма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. Путин обсудит зарплаты бюджетников с членами правительства

"Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма, и она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить ее на следующий год", – сказал Мишустин.

Он напомнил, что бизнес может рассчитывать на компенсации в случае, если трудоустроит молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников, а также ‍граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения.

"На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда. Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства нового работника", — добавил глава кабмина.