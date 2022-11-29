ДУШАНБЕ, 27 ноя — ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют рост ВВП Таджикистана в базовом сценарии в 2023 году на уровне 6,5% после 7,5% по итогам текущего года — по оценкам экспертов, этот прирост будет самым высоким среди стран-членов этого финансового института. ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Белоруссии на 0,3 процента в 2023 году

"Замедление объясняется завершением периода восстановления в экономике, который последовал за окончанием острой фазы пандемии коронавируса, продолжением экономического спада в регионе и, на фоне ожидаемого нами ослабления российского рубля, снижением объема поступающих денежных переводов", — приводится мнение аналитиков ЕАБР в Макроэкономическом прогнозе на 2023 год по вопросу общего замедления темпов прироста ВВП в странах-участниках организации.

"Экономический рост в Таджикистане в наступающем году будет самым высоким среди стран-членов данного регионального финансового института — 6,5%", — считают аналитики ЕАБР. Сравнительно высокий рост экономики Таджикистана объясняется в публикации "расширением мощностей в ведущих отраслях промышленности и реализацией программ правительства".

Уровень инфляции в Таджикистане, по прогнозам специалистов ЕАБР, замедлится в 2023 году до 6% с 6,9% по итогам 2022 года. "Постепенное снижение мировых цен на сырье упростит задачу контроля над инфляцией для монетарных властей страны", — считают аналитики банка. По их прогнозу, замедлению роста потребительских цен по сравнению с 2022 годом будет способствовать денежно-кредитная политика Нацбанка Таджикистана, ориентированная на удержание роста цен на товары и услуги для потребителей в пределах целевых параметров.

Экономикам Армении и Казахстана в 2023 году прогнозируется рост на уровне 4,2%, Киргизии – 3,5%, Белоруссии – 0,3%, а экономике России предрекается спад на уровне —2%.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, ВВП России в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%.