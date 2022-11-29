ЕРЕВАН, 29 ноя — ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост ВВП Армении по итогам 2022 года на 12,5%, говорится на сайте ЕАБР. ЕАБР спрогнозировал рекордный рост ВВП Таджикистана в 2023 году

"Экономики стран Центральной Азии и Армении в 2022 году продемонстрируют рост благодаря увеличившемуся внутреннему спросу и высоким ценам на экспортируемые товары. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают расширения ВВП Армении на 12,5% по итогам 2022 года, Казахстана — на 2,8%, Киргизии — на 3,1%, Таджикистана — на 7,5%", — говорится в размещенном на сайте докладе "Макропрогноз ЕАБР на 2023 год: продолжение адаптации экономик региона к новым условиям".

При этом уточняется, что экономическая ситуация в регионе операций ЕАБР в 2022 году развивалась разнонаправленно. "По итогам года экономический спад в регионе может составить 2,3%, главным образом из-за ожидаемого сокращения ВВП России и Белоруссии на 3% и 4,6% соответственно", — отмечается в докладе.

При этом, по мнению экспертов ЕАБР, в 2023 году высокие темпы роста благодаря мерам государственной поддержки и увеличению внутреннего спроса ожидаются в Армении — 4,2%, Киргизии — 3,5% и Таджикистане — 6,5%.

Инфляция в Армении в 2022 году прогнозируется на уровне 9,6%, в 2023 году — 4,6%.