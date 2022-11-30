МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Треть российских автомобилистов готовы купить электромобиль отечественного производства, следует из исследования "Открытие авто", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Моторинвест" будет импортировать премиальные китайские электромобили

"Электрокар российского производства хотели бы приобрести пока треть опрошенных (29%): чаще в Южном (34%), Уральском (33%) и Северо-Кавказском (32%) федеральных округах", — отмечается в результатах исследования, проведённого путем опроса в ноябре среди 1500 россиян.

В целом, на вопрос о том, готовы ли россияне прибрести электрокар, 44% респондентов ответили, что хотели бы приобрести его, 56% — не рассматривают его покупку. Почти аналогичные результаты были и в прошлом году – 45% и 55% соответственно. При этом больше всего желающих совершить подобную покупку оказалось в Дальневосточном (52%) и Южном (51%) федеральном округах.

Большинство респондентов (88%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 миллионов рублей; 12% готовы купить его за 2-5 миллионов рублей (такую стоимость чаще не против заплатить москвичи — 21%) и 1% могут отдать за понравившийся электромобиль более 5 миллионов рублей, отмечается в исследовании.

Отдельно россиян попросили оценить запуск российского электрокара Evolute. Согласно исследованию, 41% уже знают о выпуске электрокара российского бренда, а 59% не слышали об этом.

Кроме того, лишь каждый четвертый (27%) из опрошенных в курсе, что в рамках госпрограммы льготного автокредитования на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Большинство же (73%) о такой возможности не слышали.