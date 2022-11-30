МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 28 ноября замедлилась до 12,04% с 12,3% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19 процента

"На неделе с 22 по 28 ноября 2022 года инфляция составила 0,19%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,04% год к году", — говорится в документе.

Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,21% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,85%).

"На продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (минус 0,09%). В секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,05% при ускорении снижения цен на электо- и бытовые приборы, а также строительные материалы. На туристические и регулируемые услуги рост цен ускорился (0,54%) за счет увеличения цен на авиабилеты", — добавили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.