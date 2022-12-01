МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Начало декабря обещает быть весьма насыщенным и привнесет в жизнь россиян много законодательных изменений и новшеств. Полис ОМС станет штрих-кодом, госорганы начнут вести паблики в сетях, часть россиян сможет получить прибавку к пенсии, а в квартирах можно будет строить хаммамы. Подробнее обо всем этом — в материале агентства "Прайм".

Индексация тарифов ЖКХ

С первого месяца зимы в России пересчитают тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9%, сообщили в Минэкономразвития.

Изначально повышение тарифов было запланировано на 1 июля 2023 года, однако правительство приняло решение о переносе сроков. Как пояснили в Минэкономразвитиz, это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране с сохранением надлежащего качества услуг. Согласно расчетам ведомства, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля.

Часть россиян получит прибавку к пенсии

Три категории россиян с 1 декабря получат прибавку к пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Индексация затронет граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза — с 6 044,48 рубля до 12 088,96 рубля. Кроме того, прибавку могут получить и те пенсионеры, кто работал и уволился до 1 сентября 2021 года. С 1 декабря у них автоматически будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Претендовать на увеличение пенсии могут и россияне, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Школы и колледжи

Со второго декабря 2022 года дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. У них появится преимущественное право на зачисление в те же школу или детский сад. Ранее такая норма существовала только для родных братьев и сестер. Помимо этого, с начала месяца колледжи и техникумы имеют возможность создавать учебно-производственные комплексы, где учащиеся смогут не только проходить в них практику, но и получить свое первое место работы.

Госорганам придется вести паблики в соцсетях

С начала декабря у госорганов появится новая обязанность — вести страницы в социальных сетях. Закон вступает в силу 1 декабря. Речь в документе также идет о подведомственных организациях и местной власти. Минцифры должно разработать специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию, сообщая о своей работе. Также предполагается, что там чиновники будут отвечать на вопросы граждан. Многие ведомства и чиновники веди свои страницы в соцсетях и раньше, однако их создание и ведение не было обязанностью. Предполагается, что новые меры сделают госорганы более открытыми и дадут людям возможность получать информацию в понятной и доступной форме.

Постановка на налоговый учет через портал Госуслуги

С начала месяца вступает в силу закон, позволяющий гражданам направить заявление о постановке на учет в налоговом органе через единый портал Госуслуг. Свидетельство об этом налоговый орган также сможет предоставить через госуслуги.

Полис ОМС станет штрихкодом

С начала декабря начнут действовать обновленные нормативы системы обязательного медицинского страхования. Так, будет установлен новый порядок ведения персонифицированного учета в сфере ОМС. Он будет включать в себя учет сведений о застрахованных лицах и учет сведений об оказанной им медицинской помощи. Все сведения в рамках ведения персонифицированного учета будут доступны в личных кабинетах граждан на едином портале Госуслуг.

Все полисы ОМС переведут в электронный вид — получить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут по индивидуальному штрих-коду, без предъявления бумажного документа. Электронный полис будет формироваться автоматически при рождении ребенка, либо по заявлению россиянина, а также на основании информации, полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Менять бумажный полис на электронный не нужно, сведения переносятся автоматически.

В квартирах можно строить хаммамы и инфракрасные кабины

С 1 декабря по приказу МЧС во многоквартирных новостройках можно будет устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины. При этом запрет на оборудование в квартирах бань и саун останется в силе. Кроме того, в министерстве был пересмотрен запрет размещать в жилых домах мебельные магазины. Согласно приказу, в таких магазинах можно оборудовать выставочные залы, дизайн-студии и офисы оформления заказов мебели. Однако складов там быть не должно.

Застройщики начнут выплачивать неустойки

Декабрь — последний месяц действия моратория на выплату неустоек дольщикам за просрочку сдачи жилья. Данное послабление было введено весной для поддержки строительной отрасли. По договорам долевого участия приостанавливалась уплата неустойки, процентов, возмещения убытков, если застройщик задержал сдачу дома в эксплуатацию. В итоге возникла ситуация, когда многие покупатели квартир не смогли въехать в свое жилье и не получили компенсаций.

С 1 декабря карта болельщика будет нужна чаще

Карту болельщика теперь нужно оформлять для посещения любых матчей Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Такое распоряжение Правительства вступает в силу 1 декабря. Закон о введении в России так называемого Fan ID — персонального электронного кода, который должен получить каждый посетитель спортивного соревнования, вступил в силу 1 июня 2022 года. При этом точного указания, на какие соревнования нужен Fan ID, в документе нет — их список поручили утвердить кабмину. Карта болельщика призвана решить проблемы с безопасностью на трибунах во время официальных турниров. При ее сканировании можно будет увидеть, как прежде вел себя обладатель карты на матчах: если хулиганил, то попасть на стадион не сможет. С 4 июля Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-лиги можно оформить на портале Госуслуг.