МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Экспорт рыбной продукции из Приморья и Сахалинской области в КНДР с начала года вырос почти в четыре раза – до 4,7 тысячи тонн, сообщает Приморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

"В 2022 году наиболее значительно увеличился экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина в Индонезию (почти в пять раз) и в КНДР (почти в четыре раза). В КНДР в 2022 году поставлено 4696 тонн рыбопродукции, в 2021 году – 1252 тонны", — говорится в сообщении.

В управлении Россельхознадзора РИА Новости уточнили, что рыбу в КНДР отгружали и с территории Сахалинской области, и Приморского края. Обычно ее отправляют морем.

На экспорт в Индонезию оформлено 2956 тонн рыбопродукции, за аналогичный период 2021 года – 600 тонн. Кроме того, с начала года в 1,3 раза увеличились экспортные поставки в КНР — до 339 097 тонн рыбы и морепродуктов, а также в Таиланд — до 4164 тонны. В 3,2 раза выросли отгрузки в Гану – до 3 587 тонн, в 1,2 раза во Вьетнам – до 3 874 тонны.

С начала 2022 года рыбопродукция из Приморья и с Сахалина также экспортировалась в Республику Корея, Японию, Нигерию и другие страны. Всего с начала года оформлено на экспорт 19 150 партий рыбы и морепродуктов общим весом 987 216 тонн.