МОСКВА 1 дек — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура в результате проверки выявила нарушения закона о защите персональных данных со стороны Минэкономразвития, сообщил представитель ведомства Георгий Калиниченко. Ространснадзор снизил число проверок и административную нагрузку на бизнес

По его словам, в министерстве до сих пор не приняли нормативно-правовые акты, которые определяют угрозы при обработке данных с использованием информационных систем. Кроме того, некоторые из этих систем не отвечают требованиям безопасности. Еще одно нарушение касается использования несертифицированного ПО.

Калиниченко пояснил, что речь идет не о всех системах МЭР, а лишь о части из них. При этом нарушения закона о защите данных нарушаются госорганами на всех уровнях, подчеркнул он.

Генпрокуратура составила протокол в связи с выявленными нарушениями. Вопрос о рассмотрении дела будет изучен в ближайшие дни, добавил Калиниченко.