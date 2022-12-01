БИШКЕК, 1 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП Киргизии к концу этого года составит 7%, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в Токио. ВВП США увеличился в третьем квартале

"К концу текущего года мы ожидаем рост валового внутреннего продукта в размере 7%, а консолидированный бюджет страны в 2023 году составит порядка 503 миллиардов сомов (5,92 миллиарда долларов — ред.). Два года назад этот показатель составлял всего 247 миллиаров сомов (2,95 миллиарда долларов — ред.)", — цитирует Жапарова его пресс-служба.

По словам главы кабмина, на следующий год в Киргизии запланировано проведение важных реформ, в том числе в области обязательного медицинского страхования.

"Одновременно с этим мы планируем в 2023 году начать строительство в рамках государственно-частного партнерства 20 современных больниц и нескольких десятков общеобразовательных школ для решения проблемы их нехватки с учетом положительной демографической динамики. Мы готовы вкладываться в развитие человеческого капитала. В этом контексте мы надеемся на поддержку Европейского банка реконструкции и развития для достижения поставленных целей", — подчеркнул он.

Как добавил премьер, также планируется активно развивать туристическую отрасль Киргизии.

"Нами подготовлено два больших проекта, способных внести значительный вклад в развитие отечественного туризма. Речь идет о проекте строительстве горнолыжного туристического кластера недалеко от города Бишкека на 101 миллион долларов и международного спортивного лагеря на берегу озера Иссык-Куль, где сумма инвестиций составит около 78 миллионов долларов. Это только два проекта, готовых к реализации. Мы работаем над подготовкой еще большего количества проектов, направленных на создание новых рабочих мест", — сказал Жапаров.

В свою очередь Рено-Бассо отметила, что возглавляемый ее финансовый институт придает большое значение поступательному развитию сотрудничества с Киргизией, особенно в сфере энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса и развития транспортной инфраструктуры.