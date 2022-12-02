САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является необходимым для дальнейшей совместной работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде. Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

"Для дальнейшей совместной работы считаем необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей", — сказал он.

Мишустин отметил, что решение о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя открыло перед республикой новые горизонты для дальнейшего экономического роста.

"А полноценное членство в ЕАЭС придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей по новым направлениям взаимодействия. И еще один значимый момент", — добавил премьер.

Так, по его словам, в ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы гарантировать соответствие узбекских товаров высоким евразийским стандартам. Это важно для реализации четырех основных свобод – движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

"Главы наших государств — Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиеев – поставили задачу нарастить товарооборот до десяти миллиардов долларов. Считаю, что идеи бизнеса, взаимовыгодные сделки и проекты помогут достижению столь амбициозной цели. Правительства России и Узбекистана будут оказывать максимальную поддержку инициативам деловых кругов", — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.