МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бюджетная бесхозяйственность и упущения в политике ФРС привели США к инфляции, какой не было несколько десятилетий, а также создали пузыри на рынке жилищного строительства, ценных бумаг и кредитования, пишет обозреватель издания 19fortyfive Десмонд Лакман. ФРС намерена повышать и удерживать ключевую ставку, сообщили СМИ

По его словам, это грозит "исключительно жесткой посадкой в экономике и крахом котировок, поскольку инфляционные перегибы надо исправлять".

В марте 2021 года президент Джо Байден провозгласил Американский план спасения на 1,9 триллиона долларов. Бывший министр финансов Ларри Саммерс совершенно справедливо назвал его самым безответственным бюджетным решением за последние сорок лет, напоминает автор. План означает, что американская экономика получит "умопомрачительную поддержку" бюджета в размере 20% ВВП, что чревато перегревом экономики и инфляцией, подчеркнул он.

"Как будто специально пытаясь обеспечить стране инфляционные проблемы, ФРС решила усилить безответственные действия Байдена в сфере бюджетной политики, взявшись за проведение самой легкой денежно-кредитной политики. Федеральный резерв не только сохранил учетные ставки на нулевом уровне, хотя экономика восстанавливалась и получала рекордные для мирного времени бюджетные стимулы. Он продолжал покупать ценные бумаги казначейства США и облигации с ипотечным покрытием на 120 миллиардов долларов в месяц, хотя на фондовых и жилищных рынках разгорался пожар", — говорится в публикации.

К середине 2022 года инфляция потребительских цен превысила девять процентов и вышла на уровень, которого не было с начала 1980-х. Поскольку учетные ставки были такие низкие, а Федеральный резерв массово скупал облигации и прочие ценные бумаги, котировки поднялись до такого уровня, какой был всего один раз за сотню лет, а цены на жилье превысили пиковые значения, которые были до 2006 года, причем даже с поправкой на инфляцию, указывает Лакман.

"Чрезмерное накачивание бюджета в 2021 году подвело нас к краю пропасти, и экономика в будущем году испытает немалые нагрузки. Серьезная помощь сбережениям населения за счет ковидных чеков трансформировалась в высокую инфляцию. А государственные расходы при этом возвращаются к нормальному доковидному уровню", — объяснил он.

Сейчас Федеральный резерв усиливает кризисные последствия перехода к бюджетной сдержанности своей чрезмерно агрессивной кредитной политикой. Он поднимает процентные ставки самыми быстрыми за последние 40 лет темпами и намерен продолжать такой курс, хотя инфляция достигла пика, а экономика сползает в рецессию, пишет автор.