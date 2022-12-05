МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. К концу текущего года количество людей на Украине, живущих в условиях бедности, достигнет восьми миллионов человек, заявил в интервью австрийской газете Presse вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде. ФРГ предоставила средства на восстановление энергоинфраструктуры Украины

"Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Приведу несколько цифр: к концу 2022 года за чертой бедности на Украине будут жить восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности возрастет с двух до 25 процентов населения", — сказала она.

По словам Бьерде, происходит "радикальное негативное воздействие на доходы и уровень жизни людей на Украине".

Вице-президент Всемирного банка считает, что восстановление Украины обойдется как минимум в 500 миллиардов евро.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. До этого украинские власти, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.