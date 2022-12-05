ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Высокие цены на энергоносители стали причиной "рассинхронизации" в отношениях Европы и США, заявил в интервью американскому телеканалу CBS News президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ЕК призвала Евросоюз ответить на антиинфляционный закон США

При этом он считает, что нынешняя администрация США и лично президент США Джо Байден "очень привязаны к Европе".

"Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал Макрон.

Французский лидер также добавил, что Европа и США участвуют в украинском конфликте "во имя одних и тех же принципов", но цена участия "неодинакова по обе стороны Атлантики".