ДУШАНБЕ, 5 дек — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) направит на развитие экономики Таджикистана до 2026 года порядка 150 миллионов долларов, говорится в страновой стратегии банка по Таджикистану на 2022–2026 годы. ЕАБР спрогнозировал рекордный рост ВВП Таджикистана в 2023 году

"Наибольший объем из 150-миллионных инвестиций ЕАБР в республике планируется направить на обеспечение продовольственной безопасности и диверсификацию промышленности", — говорится в документе.

По диверсификации промышленности предусмотрено развитие частного сектора и предпринимательства путем содействия созданию и развитию производственных предприятий в стране.

Наиболее важным направлением сотрудничества является содействие в обеспечении энергетической безопасности в республике — здесь предусмотрено финансирование проектов малой гидроэнергетики и солнечной энергетики, строительство новых и реконструкция уже существующих энергетических объектов.

В минувший четверг ЕАБР и три таджикских компании подписали в Душанбе финансовые соглашения на общую сумму 6,1 миллиона долларов. Проекты охватывают сферы промышленности, сельского хозяйства, сектора услуг и торговли.

ЕАБР также изучает вопрос финансирования двух проектов по строительству средних гидростанций на реке Зарафшон (север страны) и самой мощной в Таджикистане Рогунской ГЭС на реке Вахш (юг страны).