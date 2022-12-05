МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) после перезагрузки механизма, до конца года планируется выйти на подписание еще порядка 10 таких договоренностей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. Минэкономразвития устранит замечания Генпрокуратуры по защите данных

"Министерство экономического развития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений после перезагрузки механизма… Компания "Промышленные технологии", входящая в структуры корпорации АЕОН, построит в Волгограде завод по производству метанола. Объем инвестиций превысит 74 миллиарда рублей. К 2026 году производительность завода составит миллион тонн метанола в год", — говорится в сообщении.

"За последние две недели в ГИС "Капиталовложения" было подано шесть новых заявок. До конца года Минэкономразвития планирует подписать около десятка СЗПК", — рассказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов, слова которого приводятся в релизе.

В министерстве напомнили, что СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.

После подписания первых 36 соглашений в 2020 году было принято решение доработать механизм, в июне текущего года президент России подписал закон, направленный на совершенствование инструмента.

Механизм СЗПК предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности. После доработки законодательства бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Кроме того, новый порядок предполагает процедуру налогового мониторинга, что обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив их от камеральных проверок.