МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия договорились о запуске переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, первый раунд запланирован на первый квартал 2023 года, сообщили журналистам в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Мишустин призвал к углублению связей Узбекистана с ЕАЭС

"Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев и министр торговли Республики Индонезия Зулкифли Хасан подписали совместное заявление о запуске переговоров о заключении соглашения о свободной торговле. Документ, в частности, фиксирует договоренность о проведении первого переговорного раунда в I квартале 2023 года", — говорится в сообщении.

По словам Слепнева, ЕАЭС придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Индонезией, которая является одним из главных торговых партнеров в АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. "Надо использовать остающийся нераскрытый потенциал: как показало исследование, либерализация условий торговли может позволить нарастить товарооборот еще на 1,5 миллиарда долларов", — уверен Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным комиссии, в январе-сентябре текущего года товарооборот ЕАЭС с Индонезией вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 48,4%, при этом экспорт увеличился более чем в 2,5 раза, а импорт прибавил около 16%.

Он отметил, что помимо сельхозтоваров, традиционно составляющих большую часть импорта ЕАЭС из Индонезии, есть потенциал и для промышленной группы.

Слепнев также рассказал, что стороны намерены способствовать взаимодействию бизнес-сообществ ЕАЭС и Индонезии: весной следующего года предлагается провести двусторонний бизнес-диалог в рамках Евразийского экономического форума.