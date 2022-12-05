МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Переговоры по созданию зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС могут стартовать в первом квартале 2023 года, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. ЕАЭС и Индонезия запустят переговоры по соглашению о свободной торговле

"Два министра (министр по торговле ЕЭК и министр торговли Индонезии) подписали совместное заявление о начале переговоров о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС. Когда начнутся переговоры, это может произойти в любое ближайшее время, и это будет определено техническими экспертами обеих сторон. Это может быть в первом квартале 2023 года", — заявил посол.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.