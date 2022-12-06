ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Отсутствие принятого полноценного бюджета США на уже начавшийся финансовый год угрожает реализации планов министерства обороны по внедрению технологий гиперзвукового оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя новую резолюцию конгресса о продолжении финансирования работы правительства. В США представлен новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider

"Резолюция о продолжении финансирования нарушает главные испытания и тренировочные события, влияет на готовность и поддержку, сокращает найм… приведет к отсрочке внедрения новых технологических разработок для поддержки национальной оборонной стратегии", — заявил он в распространенном сообщении Пентагона.

Райдер отметил, что среди пострадавших областей могут оказаться гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия, новые технологии ПВО ближнего радиуса, а также разработка пусковых средств запуска межконтинентальных баллистических ракет.

В США действует временная резолюция о продолжении финансирования, принятая в сентябре, которая обеспечивает работу государственных ведомств до 16 декабря 2022 года. Новый аналогичный документ планируется принять до конца текущего календарного года в отсутствии финального проекта бюджета на весь финансовый год, который начался в США 1 октября.