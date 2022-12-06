МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в закон, которые упростят процедуру банкротства физлиц.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Как уточняется, решения были выработаны по итогам проведенного президентом в середине ноября совещания.

Согласно материалам, процедуру банкротства предлагается распространить на:

россиян, основным доходом для которых являются государственная пенсия или соцпособие;

получателей ежемесячного пособия на ребенка, если исполнение исполнительных документов в их отношении длится более года и у них нет имущества для взыскания;

граждан, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет.

Кроме того, Путин поручил удвоить максимальный размер долга, по достижении которого гражданин может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Предполагается, что сумма вырастет с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Минимальная планка при этом будет снижена также вдвое – с 50 тысяч до 25 тысяч рублей. Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

Срок, после которого физлицо может вновь прибегнуть к внесудебному банкротству, сократится в два раза и составит пять лет (сейчас — десять).

Срок исполнения поручений — 1 июня 2023 года.

Механизм банкротства граждан был упрощен в России в 2020 году. Тогда физлицам и ИП разрешили бесплатно подавать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке и без участия финансового управляющего, если сумма их денежных обязательств составляет от 50 до 500 тысяч рублей.