МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Эра Глонасс" фиксирует рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, по сравнению с октябрем и ноябрем динамика увеличилась почти в 7 раз, до 200 машин в сутки, сообщили РИА Новости в АО "Глонасс" (оператор "Эра Глонасс") Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

Все ввозимые из-за границы автомобили должны оснащаться кнопками SOS, которые подключаются к системе "Эра-Глонасс". Летом на это правило вводилось послабление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (действовало до 1 октября) и частных лиц (действует до 1 февраля 2023 года).

"В первые дни декабря зафиксирован рост показателя: в среднем ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. Опрос импортеров и дилеров показал, что в январе-феврале будущего года ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тысяч в месяц", — рассказали в АО "Глонасс". В пресс-службе уточнили, что по сравнению с октябрем и ноябрем динамика увеличилась в 7 раз.

"За два месяца к госинформсистеме "Эра-Глонасс" подключено более 2 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта. Такой объем установки кнопок SOS зафиксирован, начиная с 1 октября, с момента возвращения порядка, по которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе на территорию России автомобилей необходимо оснащать их устройствами вызова экстренных оперативных служб", — уточнили в компании

В АО "Глонасс" также напомнили, что в системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,1 миллиона автомобилей. Благодаря "Эра-Глонасс" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.