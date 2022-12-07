МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 5 декабря ускорилась до 12,5% с 12,04% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил ускорение недельной инфляции в России

Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ.

"На неделе с 29 ноября по 5 декабря 2022 года инфляция составила 0,58% (в годовом выражении — 12,5% год к году)", — говорится в документе министерства.

Как указано в обзоре, в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 5,39% преимущественно за счет индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг; в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились — на 0,17% за счет ускорившейся дефляции на продукты питания без плодоовощной продукции. В секторе непродовольственных товаров зафиксирован околонулевой рост цен (0,03%).

С 1 декабря в РФ выросли тарифы на коммунальные услуги — второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше традиционного 1 июля. Однако следующая индексация тарифов ЖКХ произойдет только в июле 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%, обещали представители властей.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%. При этом в сентябре представители министерства говорили, что индексация тарифов с 1 декабря на 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022 год.