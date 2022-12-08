МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России рассмотрит дополнительные меры по упрощению регулирования кредитования МСП, также ЦБ все еще готов обсуждать продление компенсации комиссий за прием платежей через СБП для бизнеса, говорится в сообщении регулятора. Госдума усилила контроль ЦБ за кредитными рейтинговыми агентствами

"Банк России рассмотрит дополнительные меры, чтобы упростить регулирование кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП)", — сказано в сообщении.

Там же добавляется, что регулятором могут быть уточнены параметры механизма предоставления банкам финансирования по программе стимулирования кредитования. "Это должно способствовать снижению издержек банков при работе с небольшим бизнесом и повысить доступность кредитов для него", — считают в ЦБ.

Кроме того, Банк России по-прежнему готов обсудить с правительством возможность продлить на 2023 год программу компенсации банковских комиссий, которые бизнес платит банкам за прием платежей через систему быстрых платежей (СБП). В регуляторе отметили, что к приему оплаты через СБП к ноябрю уже подключились 479 тысяч торгово-сервисных предприятий. "Популярность системы будет расти по мере распространения возможности оплаты в одно касание с использованием технологии NFC", — обратили внимание в регуляторе.

В настоящий момент система компенсаций действует по 31 декабря 2022 года.

По правилам программы, которая реализуется с 1 июля 2021 года, вся сумма уплаченных предпринимателями комиссий при использовании СБП ежемесячно возвращается на расчетный счет. При этом от малого и среднего бизнеса не требуется дополнительных заявлений или предоставления отчетности для получения компенсации. Обязательное условие для участия предприятия в программе – состоять в реестре МСП.