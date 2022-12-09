МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Доля вакансий с возможностью работать удаленно в России снизилась в 1,6 раза с разгара пандемии, с 2,6% в январе 2021 до 1,6% в ноябре 2022 года, говорится в исследовании, проведенном разработчиком HRTech-решений TalentTech, результаты которого есть у РИА Новости. Исследования выявили рост спроса на вакансии в сфере ОПК в сентябре

Во время исследования было проанализировано более 250 тысяч вакансий с платформы по автоматизации подбора персонала ATS Potok. Сравнивались вакансии с 2019 по 2022 год.

"До начала ковидных ограничений вакансий с указанием удаленного формата работы в описании было минимальное количество (меньше 0,7% вакансий). С началом ковида показатель стал постепенно расти и на январь 2021-го более 2,6% вакансий в описании содержали условие "возможность удаленной работы", а в ноябре 2022 показатель опустился на отметку 1,6%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что количество вакансий со словом "удаленный" в названии резко выросло в последнюю неделю февраля и первые две недели марта 2022 года, и потом еще раз в августе. Сейчас количество удаленных вакансий находится на уровне показателей начала февраля 2020 года.

"Самыми востребованными у работодателя вакансиями с возможностью работать удаленно стали дизайнер, тестировщик, копирайтер, smm-менеджер, бизнес-аналитик, комьюнити-менеджер, разработчики всех видов, маркетолог, технический писатель", — отмечается в исследовании.