МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Инвестиции в Приамурье составят в этом году рекордные 426 миллиардов рублей, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. ООН заявила, что АТР нужны инвестиции в морской транспорт

"По приросту инвестиций мы по-прежнему лидируем на Дальнем востоке. В прошлом году в Амурскую область была инвестирована рекордная сумма за последние 10 лет — 382 миллиарда рублей. В этом году, по предварительной оценке, инвестиции составят 426 миллиардов" — сказал Орлов, выступая с итоговым отчётом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.

По словам Орлова, этот рост связан с продолжением строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, космодрома "Восточный", транспортной инфраструктуры, а также новых проектов с высоким инвестиционным потенциалом.

В этом году на Восточном экономическом форуме по новым проектам были достигнуты договоренности на 28 млрд рублей. Ещё 25 концессионных соглашений было заключено в рамках государственного партнёрства на 16,4 млрд рублей. На следующий год по ГЧП запланировано ещё 20 проектов на сумму с объемом инвестиций 46 млрд рублей. В их числе строительство детской поликлиники, школы на 1200 мест в Благовещенске, а также путепроводов через Транссиб, сообщил Орлов.

"Эти цифры говорят о том что у нас налажено продуктивное сотрудничество с инвесторами", — отметил глава области.