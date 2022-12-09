Правительство выделит более 7,4 миллиарда рублей на выплаты медработникам
Правительство направит еще более 7,4 миллиарда рублей на выплаты медработникам в 2023 году
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. На выплаты врачам и медперсоналу в наступающем году выделят дополнительные средства в размере более 7,4 миллиарда рублей, говорится на сайте российского правительства.
Как отмечается, эта сумма была рассчитана в соответствии с прогнозным приростом количества медработников. Ожидается, что в 2023 году их число вырастет примерно на 38 тысяч, из которых 18 тысяч — врачи, а 20 тысяч — специалисты среднего медперсонала.
Средства направят в бюджеты территориальных ФОМС, добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что сотрудники первичного звена здравоохранения и "скорой помощи" с нового года получат дополнительные выплаты. Их размер составит от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей в зависимости от должности и функций специалиста.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, проекты документов о выплатах уже готовы и будут рассмотрены в ближайшее время.