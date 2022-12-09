МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Серьезные проблемы в европейской экономике были вызваны текущей ситуацией на мировом рынке, кризисом на Украине, а также ответом России на западную политику, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии. Нефть раздора: первые жертвы эмбарго ждут возмездия

"Влияние санкций Евросоюза на его собственную экономику до сих пор в основном ограничивалось несколькими конкретными секторами", — сказано в сообщении.

Источник, знакомый с исследованиями ЕК, отметил влияние тенденций на мировом рынке и ответных действий России на проблемы в производственных секторах, например, поставке необходимых для чипов неона и ксенона, деревообработке, драгоценных металлах. Кроме того, снизился импорт палладия и меди.

По данным собеседника агентства, Евросоюз принял более 150 мер на национальных уровнях для "смягчения шока", общая стоимость которых составила 525,5 миллиарда евро. А меры, введенные странами-членами для ограничения воздействия высоких цен на энергоносители на население и компании, оцениваются в чистых бюджетных затратах в размере 0,9 процента от ВВП ЕС в 2022 году.