МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 декабря составил 15,723 триллиона рублей после 15,725 триллиона на 25 ноября, сообщил Банк России. Международные резервы России выросли ко 2 декабря

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 2 миллиарда рублей, или на 0,01%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.